- 2 марта
- 07:23 «Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
- 27 февраля
- 10:40 Видео Тренер «ПСЖ» Гальтье поссорился с фанатом «Марселя»
- 00:36 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» (3:0), у Мбаппе 2+1, у Месси 1+2
- 00:17 Месси забил 700-й гол в клубной карьере 2
- 26 февраля
- 22:07 Где смотреть матч «Марсель» – «ПСЖ»: 25 тур Лига 1
- 21 февраля
- 14:46 «Я даже выбрал игровой номер». Азмун рассказал о сорвавшемся трансфере в «Марсель» 3
- 20 февраля
- 00:38 Лига 1. «Марсель» победил «Тулузу» (3:2) на выезде и обошел «Монако» в турнирной таблице
- 13 февраля
- 12:20 Комментатор извинился перед Малиновским за то, что назвал его русским. Украинец требует большего 4
- 12 февраля
- 19:21 Малиновский отреагировал на ошибку комментаторов, которые назвали его русским 2
- 15:15 Жена Малиновского возмутилась комментаторами, которые назвали Руслана русским 11
- 10 февраля
- 08:38 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Франции 1
- 9 февраля
- 09:49 «Марсель» прервал 11-летнюю серию без домашних побед над «ПСЖ»
- 01:08 Кубок Франции. «ПСЖ» с Месси вылетел от «Марселя» (1:2), Малиновский забил победный гол 2
- 8 февраля
- 22:45 Фото Месси сыграет в матче с «Марселем» не под своим номером
- 6 февраля
- 00:46 Лига 1. Ассист Алексиса Санчеса и гол Малиновского не спасли «Марсель» от домашнего поражения
- 31 января
- 16:16 «Севилья» арендовала опорника «Марселя»
- 12:09 Азмун переходит в «Марсель». Инициатор трансфера – экс-директор «Зенита» (Sport24) 2
- 00:32 Жена Малиновского ответила на критику в адрес мужа из-за объятий с Головиным 23