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  • «Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 14:50
Нант
02.05.2026, суббота, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
50' И. Ганаго 54' Р. Кабелла 58' М. Аблин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
31
Николя Коцца
(К) ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
6
Точукву Нади
ОП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Нант
26
Урош Радакович
ЦЗ
2
Али Юссиф
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Луи Леру
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Марсель
92
Тео Вермот
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
90
Ange Lago
ЦФ
4-2-1-1-2
30
Карльгрен
20
Машадо
15
Авазим
31
Коцца
24
Жилберт
28
Сиссоко
8
Лепенан
77
Каба
5
Кабелла
37
Ганаго
11
Аблин
3-2-2-2-1
12
де Ланж
2
Медина
26
Балерди
33
Эмерсон
48
Вермерен
6
Нади
23
Тимбер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
25
Траоре
7
Обамеянг
20
Машадо
22
Акапандье
22
Акапандье
20
Машадо
28
Сиссоко
26
Радакович
26
Радакович
28
Сиссоко
77
Каба
13
Коклен
13
Коклен
77
Каба
5
Кабелла
19
Леру
19
Леру
5
Кабелла
26
Балерди
72
72
26
Балерди
23
Тимбер
14
Пайшао
14
Пайшао
23
Тимбер
25
Траоре
70
70
25
Траоре
48
Вермерен
9
Гуири
9
Гуири
48
Вермерен
7
Обамеянг
90
90
7
Обамеянг
Остались в запасе
Нант
Марсель
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
92
Тео Вермот
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
92
Тео Вермот
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Хабиб Бейе
Нант
Точно не сыграют
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
Фабьен Сентонс
ПЗ
Демен Табибу
ЦП
Tylel Tati
ЦЗ
Марсель
Точно не сыграют
Химад Абделли
АП
Наиф Агер
ЦЗ
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Билял Надир
ЦП
Бенжамен Павар
ПЗ
Херонимо Рульи
ВР
Тимоти Веа
ЦФ
Статистика матча Нант - Марсель
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
327
454
Сейвы
8
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.42
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Марселя», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Марсель»

«Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Нант
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