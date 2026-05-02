02.05.2026, суббота, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-2-1-1-2
30
Карльгрен
20
Машадо
15
Авазим
31
Коцца
24
Жилберт
28
Сиссоко
8
Лепенан
77
Каба
5
Кабелла
37
Ганаго
11
Аблин
3-2-2-2-1
12
де Ланж
2
Медина
26
Балерди
33
Эмерсон
48
Вермерен
6
Нади
23
Тимбер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
25
Траоре
7
Обамеянг
20
Машадо
22
Акапандье
22
Акапандье
20
Машадо
28
Сиссоко
26
Радакович
26
Радакович
28
Сиссоко
77
Каба
13
Коклен
13
Коклен
77
Каба
5
Кабелла
19
Леру
19
Леру
5
Кабелла
26
Балерди
72
72
26
Балерди
23
Тимбер
14
Пайшао
14
Пайшао
23
Тимбер
25
Траоре
70
70
25
Траоре
48
Вермерен
9
Гуири
9
Гуири
48
Вермерен
7
Обамеянг
90
90
7
Обамеянг
Остались в запасе
Нант
Марсель
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Кантари
92
Тео Вермот
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
2
Али Юссиф
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
92
Тео Вермот
ВР
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Ахмед Кантари
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Нант - Марсель
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
327
454
Сейвы
8
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.42
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Марселя», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»