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«Гавр» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.00

09 мая 2026 12:54
Гавр - Марсель
10 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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2.00
Победа «Марселя»
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10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Гавр» и «Марсель». Игра в Гавре начнется в 22:00 (мск).

«Гавр»

«Гавр» последний раз побеждал еще в середине февраля, после чего выдал серию из 10 матчей без побед. Команда Дидье Дигара скатилсь на 14-е место и еще не гарантировала себе место в Лиге 1 на следующий сезон.

Зону стыковых матчей, в которой сейчас находится «Осер», «Гавр» опережает на 4 очка.

«Марсель»

«Марсель» проваливает концовку сезона. Подопечные Хабиба Бейе набрали 1 очко в 3 последних матчах с «Лорьяном» (0:2), «Ниццей» (1:1) и «Нантом» (0:3) и лишились шансов на прямое попадание в Лигу чемпионов. А шансы на 4-е место и квалификацию ЛЧ призрачные – минус 5 очков за 2 тура до конца.

Очные встречи

  • 18.10.25 «Марсель» – «Гавр» – 6:2;
  • 10.05.25 «Гавр» – «Марсель» – 1:3;
  • 05.01.25 «Марсель» – «Гавр» – 5:1.

Прогноз на матч «Гавр» – «Марсель»

«Гавр» – самый любимый «клиент» «Марселя». Последний раз «Олимпик» проигрывал этому сопернику в 2001 году! А в первом круге подопечные тогда еще Де Дзерби разгромили «Гавр» со счетом 6:2. Очевидно, решать вопрос с набором очков которые помогут избежать стыков, команде Дигара придется в заключительном туре.

  • Прогноз – П2 с кф. 2.00.
  • Прогноз на точный счет – 1:3 с кф. 14.00.

2.00
Победа «Марселя»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Марсель Гавр
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