18 апреля в 30-м туре Лиги 1 «Лорьян» примет «Марсель». Хозяева идут в середине таблицы и еще сохраняют шансы подняться выше, а гости продолжают борьбу за еврокубковую зону. По статусу и составу фаворитом выглядит марсельский клуб, но домашняя статистика «Лорьяна» делает этот матч для него далеко не простым.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает 9 место с 38 очками после 29 туров. Команда не выигрывает в трех последних матчах, а в прошлом туре уступила «Лиону» со счетом 0:2. На отрезке из пяти встреч хозяева забили 4 мяча и пропустили 6, то есть в среднем отличаются лишь 0.80 раза за игру. При этом дома «Лорьян» выглядит заметно увереннее и не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей. Главная проблема команды перед этой встречей – серия с пропущенными мячами, которая в чемпионате достигла уже семи матчей подряд.

«Марсель»

«Марсель» располагается на 4 месте с 52 очками и в прошлом туре уверенно обыграл «Мец» со счетом 3:1. Команда забивает в шести последних матчах Лиги 1, а на дистанции пяти игр отличилась 7 раз. Лучшим бомбардиром остается Мэйсон Гринвуд, у которого уже 25 голов в 40 матчах сезона. В обороне у гостей нет полной надежности, поскольку команда пропускает в трех турах подряд, но в атаке «Марсель» все равно смотрится сильнее соперника. Дополнительный аргумент в пользу гостей – три победы подряд в последних очных встречах с «Лорьяном».

Факты о командах

«Лорьян»

9 место и 38 очков после 29 туров

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд в Лиге 1

В среднем забивает 0.80 гола за игру в последних 5 матчах

В среднем пропускает 1.20 гола за игру

Не проигрывает дома в 13 из 14 последних матчей

«Марсель»

4 место и 52 очка после 29 туров

Забивает в 6 последних матчах чемпионата

В среднем забивает 1.40 гола за игру в последних 5 матчах

В среднем пропускает 1.00 гола за игру

Побеждает «Лорьян» в 3 последних очных матчах

Забивает этому сопернику в 3 встречах подряд

Прогноз на матч «Лорьян» – «Марсель»

Матч выглядит более сложным для фаворита, чем может показаться по таблице. «Лорьян» дома играет организованнее и цепляется за очки даже против сильных соперников, но его серия с пропущенными мячами и слабая текущая результативность снижают шансы на победу. «Марсель» выглядит острее впереди, имеет более качественную атаку и хорошую очную статистику в этом противостоянии. Наиболее логичным вариантом здесь выглядит ставка на то, что гости не уступят, а сама игра пройдет с как минимум двумя мячами.

