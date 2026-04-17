«Лорьян» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.45

17 апреля 2026 9:44
Лорьян - Марсель
18 апр. 2026, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
«Марсель» не проиграет и тотал больше 1.5
Сделать ставку

18 апреля в 30-м туре Лиги 1 «Лорьян» примет «Марсель». Хозяева идут в середине таблицы и еще сохраняют шансы подняться выше, а гости продолжают борьбу за еврокубковую зону. По статусу и составу фаворитом выглядит марсельский клуб, но домашняя статистика «Лорьяна» делает этот матч для него далеко не простым.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает 9 место с 38 очками после 29 туров. Команда не выигрывает в трех последних матчах, а в прошлом туре уступила «Лиону» со счетом 0:2. На отрезке из пяти встреч хозяева забили 4 мяча и пропустили 6, то есть в среднем отличаются лишь 0.80 раза за игру. При этом дома «Лорьян» выглядит заметно увереннее и не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей. Главная проблема команды перед этой встречей – серия с пропущенными мячами, которая в чемпионате достигла уже семи матчей подряд.

«Марсель»

«Марсель» располагается на 4 месте с 52 очками и в прошлом туре уверенно обыграл «Мец» со счетом 3:1. Команда забивает в шести последних матчах Лиги 1, а на дистанции пяти игр отличилась 7 раз. Лучшим бомбардиром остается Мэйсон Гринвуд, у которого уже 25 голов в 40 матчах сезона. В обороне у гостей нет полной надежности, поскольку команда пропускает в трех турах подряд, но в атаке «Марсель» все равно смотрится сильнее соперника. Дополнительный аргумент в пользу гостей – три победы подряд в последних очных встречах с «Лорьяном».

Факты о командах

«Лорьян»

  • 9 место и 38 очков после 29 туров
  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд в Лиге 1
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • В среднем пропускает 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает дома в 13 из 14 последних матчей

«Марсель»

  • 4 место и 52 очка после 29 туров
  • Забивает в 6 последних матчах чемпионата
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру
  • Побеждает «Лорьян» в 3 последних очных матчах
  • Забивает этому сопернику в 3 встречах подряд

Прогноз на матч «Лорьян» – «Марсель»

Матч выглядит более сложным для фаворита, чем может показаться по таблице. «Лорьян» дома играет организованнее и цепляется за очки даже против сильных соперников, но его серия с пропущенными мячами и слабая текущая результативность снижают шансы на победу. «Марсель» выглядит острее впереди, имеет более качественную атаку и хорошую очную статистику в этом противостоянии. Наиболее логичным вариантом здесь выглядит ставка на то, что гости не уступят, а сама игра пройдет с как минимум двумя мячами.

Рекомендованные ставки:

  • «Марсель» не проиграет и тотал больше 1.5 – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Марселя» больше 1

Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Марсель Лорьян
