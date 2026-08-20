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«Марсель» – «Страсбур»: кто победит в матче чемпионата Франции 2026/2027

20 августа 2026 9:36
Марсель - Страсбур
21 авг. 2026, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Марселя»
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Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Страсбуром» пройдет 21 августа 2026 года в Марселе. Хозяева традиционно сильны дома: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле в Лиге 1, а в очных встречах с «Страсбуром» имеют подавляющее преимущество – 14 матчей без поражений в 16 последних. Гости, напротив, показывают неплохие результаты на выезде – шесть матчей без поражений в гостях в чемпионате. Сумеет ли «Страсбур» прервать неудачную серию в Марселе, или хозяева подтвердят статус фаворита на своем поле?

Кто победит в матче

«Марсель» является фаворитом благодаря мощной домашней поддержке и отличной очной статистике. Команда забивает в четырех последних матчах, а в среднем за пять игр ее атака приносит 1,80 гола. В товарищеских встречах марсельцы уверенно обыграли «Атлетик» (3:1) и «Аль-Шаханию» (3:0), хотя уступили «Атлетико» (1:2). Оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что дает «Страсбуру» шанс на гол. Однако исторический фактор на стороне «Марселя»: в 16 последних очных матчах они не проигрывали 14 раз, а в трех последних встречах с этим соперником неизменно забивали. Домашний стадион и класс игроков должны помочь хозяевам доминировать.

«Страсбур» подходит к матчу с хорошей гостевой формой – команда не проигрывает в шести последних выездных матчах Лиги 1. В атаке гости стабильны: они забивают в восьми последних очных встречах с «Марселем», а в среднем за пять игр их атака приносит 1,20 гола. Однако оборона выглядит катастрофически – «Страсбур» пропускает в 15 последних матчах подряд, а в среднем за пять игр пропускает 2,80 гола. Это серьезная проблема, особенно против атакующего «Марселя». В товарищеских матчах команда чередовала крупные поражения (2:5 от «Эльферсберга») и ничьи с сильными соперниками (1:1 с «Ньюкаслом»). Гостям будет сложно устоять в обороне, но они способны забить благодаря своей атакующей линии.

Итоговый вывод: «Марсель» выглядит явным фаворитом благодаря домашнему полю, очной статистике и атакующему потенциалу. Оборона «Страсбура» слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Марселе, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Марсель» имеет преимущество: 16 побед против 8 у «Страсбура», еще 15 матчей завершились вничью. В последних пяти очных встречах «Марсель» не проиграл ни разу (две победы, три ничьи), при этом обе команды забивали в четырех из пяти матчей. Текущая форма хозяев дома стабильна, а гости демонстрируют надежность на выезде, но их оборона пропускает в каждом матче, что делает победу «Марселя» наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 10 (45%)
Ничьих - 11 (50%)
Побед - 1 (5%)
42
Забитых мячей
23
1.91
В среднем за матч
1.05
4:3
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 3
17.05.2008
Страсбур
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
3 : 3
15.10.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
4 : 0
21.08.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
2 : 2
14.02.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
1 : 2
26.09.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
19.01.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
1 : 0
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
12.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
1 : 1
25.11.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
2 : 2
12.03.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 2
29.10.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
21.05.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
0 : 2
12.12.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1 : 1
30.04.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0 : 1
06.11.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Марсель
3 : 1
29.01.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2 : 0
20.10.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
1 : 1
03.05.2019
Марсель
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Марсель
1 : 1
19.12.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3 : 2
26.09.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
16.01.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
3 : 3
15.10.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 3
17.05.2008
Страсбур
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
0 : 0
04.08.2007
Марсель
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Химад Абделли
АП
77
Амин Арит
АП
22
Тимоти Веа
(К) ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
1
Филип Йоргенсен
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
16
Genesis Antwi
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Гела Дуэ
(К) ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Марсель
92
Тео Вермот
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Точукву Нади
ОП
43
T. Mmadi
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Страсбур
12
Miłosz Piekutowski
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
21
Папе Демба Диоп
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
F. Balde
ЦФ
30
Хакобо Ортега
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
2-3-3-2
12
де Ланж
33
Эмерсон
4
Иган-Райли
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
7
Гомес
14
Пайшао
77
Арит
8
Абделли
9
Гуири
22
Веа
4-2-3-1
1
Йоргенсен
20
Дуэ
12
Омобамиделе
16
24
Хегсберг
29
Эль-Мурабе
23
Соуза
80
Яссин
11
Нанаси
7
Амо-Амейав
14
Мара
8
Абделли
6
Нади
6
Нади
8
Абделли
7
Гомес
11
Мопе
11
Мопе
7
Гомес
19
Кондогбиа
13
Корнелиус
13
Корнелиус
19
Кондогбиа
4
Иган-Райли
21
Агер
21
Агер
4
Иган-Райли
77
Арит
48
Абдалла
48
Абдалла
77
Арит
7
Амо-Амейав
10
Рейна
10
Рейна
7
Амо-Амейав
23
Соуза
21
Диоп
21
Диоп
23
Соуза
11
Нанаси
19
19
11
Нанаси
14
Мара
30
Ортега
30
Ортега
14
Мара
16
15
15
16
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
43
T. Mmadi
ЦП
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
92
Тео Вермот
ВР
Главный тренер
Бруно Женезио
18
Матис Амугу
ЦП
12
Miłosz Piekutowski
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
43
T. Mmadi
ЦП
74
Kelyann Bezahaf
ЦЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
92
Тео Вермот
ВР
Остались в запасе
18
Матис Амугу
ЦП
12
Miłosz Piekutowski
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уго Оливейра
Марсель
Точно не сыграют
Кинтен Тимбер
ЦП
Леонардо Балерди
ЦЗ
Фарис Мумбанья
ЦФ
Страсбур
Точно не сыграют
Бен Чилвел
ЛЗ
Хоакин Паничелли
ЦФ
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
Мартиаль Годо
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Марселя» в основное время. Домашняя мощь, историческое преимущество и надежная атака делают хозяев фаворитами, тогда как оборона «Страсбура» пропускает в каждом матче и вряд ли выдержит давление. Рекомендуемая ставка – победа «Марселя» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Страсбуром» состоится 21 августа 2026 года в Марселе и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ» и платформе «МАТЧ! Футбол 2».

«Марсель» – «Страсбур»: кто победит в матче чемпионата Франции 2026/2027

1.85
Победа «Марселя»
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Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Страсбур Марсель
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