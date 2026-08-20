Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Страсбуром» пройдет 21 августа 2026 года в Марселе. Хозяева традиционно сильны дома: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле в Лиге 1, а в очных встречах с «Страсбуром» имеют подавляющее преимущество – 14 матчей без поражений в 16 последних. Гости, напротив, показывают неплохие результаты на выезде – шесть матчей без поражений в гостях в чемпионате. Сумеет ли «Страсбур» прервать неудачную серию в Марселе, или хозяева подтвердят статус фаворита на своем поле?

Кто победит в матче

«Марсель» является фаворитом благодаря мощной домашней поддержке и отличной очной статистике. Команда забивает в четырех последних матчах, а в среднем за пять игр ее атака приносит 1,80 гола. В товарищеских встречах марсельцы уверенно обыграли «Атлетик» (3:1) и «Аль-Шаханию» (3:0), хотя уступили «Атлетико» (1:2). Оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что дает «Страсбуру» шанс на гол. Однако исторический фактор на стороне «Марселя»: в 16 последних очных матчах они не проигрывали 14 раз, а в трех последних встречах с этим соперником неизменно забивали. Домашний стадион и класс игроков должны помочь хозяевам доминировать.

«Страсбур» подходит к матчу с хорошей гостевой формой – команда не проигрывает в шести последних выездных матчах Лиги 1. В атаке гости стабильны: они забивают в восьми последних очных встречах с «Марселем», а в среднем за пять игр их атака приносит 1,20 гола. Однако оборона выглядит катастрофически – «Страсбур» пропускает в 15 последних матчах подряд, а в среднем за пять игр пропускает 2,80 гола. Это серьезная проблема, особенно против атакующего «Марселя». В товарищеских матчах команда чередовала крупные поражения (2:5 от «Эльферсберга») и ничьи с сильными соперниками (1:1 с «Ньюкаслом»). Гостям будет сложно устоять в обороне, но они способны забить благодаря своей атакующей линии.

Итоговый вывод: «Марсель» выглядит явным фаворитом благодаря домашнему полю, очной статистике и атакующему потенциалу. Оборона «Страсбура» слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат в Марселе, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Марсель» имеет преимущество: 16 побед против 8 у «Страсбура», еще 15 матчей завершились вничью. В последних пяти очных встречах «Марсель» не проиграл ни разу (две победы, три ничьи), при этом обе команды забивали в четырех из пяти матчей. Текущая форма хозяев дома стабильна, а гости демонстрируют надежность на выезде, но их оборона пропускает в каждом матче, что делает победу «Марселя» наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Марселя» в основное время. Домашняя мощь, историческое преимущество и надежная атака делают хозяев фаворитами, тогда как оборона «Страсбура» пропускает в каждом матче и вряд ли выдержит давление. Рекомендуемая ставка – победа «Марселя» с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Страсбуром» состоится 21 августа 2026 года в Марселе и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ» и платформе «МАТЧ! Футбол 2».