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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Марсель
Страсбур - Марсель: обзор матча 15 октября 2017
Страсбур
15.10.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 3
Завершен
Марсель
32'
Ж. Аолу
60'
Б. Коне
75'
Д. Ленар
6'
Д. Пайет
48'
Б. Коне (АГ)
89'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Марсель
90'
Желтая карточка
М. Сансон
Желтая карточка
Б. Камара
89'
89'
ГОЛ! 3:3!
К. Митроглу
ГОЛ! 3:2!
Д. Ленар
75'
Желтая карточка
Ж. Аолу
67'
67'
Желтая карточка
Ф. Товен
63'
Желтая карточка
Ж. Амави
ГОЛ! 2:2!
Б. Коне
60'
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Коне
ГОЛ! 1:1!
Ж. Аолу
32'
Желтая карточка
Д. Ленар
30'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Ж. Амави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-3-1-1
21
Камара
21
Салмье
22
Сека
26
Коне
70
Лала
14
Аолу
17
Гонсалвеш
14
Ленар
8
Мартен
11
Терье
10
Да Кошта
4-2-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
6
Роланду
23
Рами
23
Амави
99
Ангисса
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
9
Н'Жи
11
Митроглу
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
90
Александр Окиджа
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Страсбур - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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