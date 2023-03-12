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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 12 марта 2023
Марсель
12.03.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
49'
Ч. Мбемба
76'
А. Санчес (П)
88'
Ж. Аолу
89'
Ж. Аолу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Страсбур
89'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Аолу
88'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Аолу
83'
Желтая карточка
Э. Соболь
Замена
Э. Байи
️️️️
А. Санчес
81'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Р. Малиновский
81'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Санчес
76'
72'
Желтая карточка
А. Джику
67'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Т. Делен
67'
Замена
Х. Диарра
️️️️
К. Дагба
67'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
К. Гамейро
61'
Замена
С. Прсич
️️️️
М. Сансон
Замена
С. Жиго
️️️️
С. Колашинац
60'
52'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Ньямси
ГОЛ! 1:0!
Ч. Мбемба
49'
40'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
Красная карточка
Л. Балерди
29'
6'
Желтая карточка
Т. Делен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
23
Колашинац
99
Мбемба
26
Балерди
17
Тавареш
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
17
Малиновский
7
Ундер
4
Санчес
3-3-2-2
26
Селс
2
Дагба
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
14
Аолу
3
Делен
8
Сансон
14
Ленар
13
Диалло
9
Гамейро
23
Колашинац
2
Жиго
2
Жиго
23
Колашинац
4
Санчес
3
Байи
3
Байи
4
Санчес
17
Малиновский
6
Гендузи
6
Гендузи
17
Малиновский
3
Делен
23
Соболь
23
Соболь
3
Делен
5
Ньямси
28
Сиссоко
28
Сиссоко
5
Ньямси
2
Дагба
19
Диарра
19
Диарра
2
Дагба
8
Сансон
14
Прсич
14
Прсич
8
Сансон
9
Гамейро
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Гамейро
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Марсель - Страсбур
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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