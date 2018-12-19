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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 19 декабря 2018
Марсель
19.12.2018, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Страсбур
80'
Л. Густаво
18'
Ж. Мартен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марсель - Страсбур
Желтая карточка
Д. Пайет
89'
89'
Желтая карточка
Ж. Мартен
ГОЛ! 1:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Х. Сакаи
80'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Мартен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
98
Жермен
4-3-2
21
Камара
70
Лала
23
Митрович
18
Мартинес
19
Каси
10
Корнье
14
Ленар
8
Мартен
19
Ажорк
9
Зохи
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
26
Матс Селс
ВР
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
26
Матс Селс
ВР
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Марсель - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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