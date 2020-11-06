Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Марсель
Страсбур - Марсель: обзор матча 06 ноября 2020
Страсбур
06.11.2020, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
72'
М. Сансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Марсель
89'
Желтая карточка
С. Манданда
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Каси
89'
87'
Желтая карточка
С. Хауи
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Джику
82'
Замена
М. Уорис
️️️️
А. Томассон
82'
81'
Замена
С. Хауи
️️️️
В. Жермен
77'
Замена
К. Строотман
️️️️
М. Сансон
Замена
М. Шахири
️️️️
Д. Ленар
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Сансон
Пас отдал
Д. Бенедетто
65'
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Кюизанс
65'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Ф. Товен
58'
Желтая карточка
Б. Камара
52'
Желтая карточка
Ж. Амави
46'
Замена
М. Сансон
️️️️
П. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
17
Бенжамен Бешич
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
3-2-2-1-1
21
Камара
5
Коне
4
Джику
23
Митрович
19
Каси
70
Лала
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
4-2-2-1-1
30
Манданда
23
Амави
15
Чалета-Цар
26
Балерди
5
Нагатомо
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
27
Кюизанс
10
Товен
98
Жермен
14
Ленар
11
Шахири
11
Шахири
14
Ленар
4
Джику
28
Сиссоко
28
Сиссоко
4
Джику
28
Томассон
20
Уорис
20
Уорис
28
Томассон
19
Каси
9
Зохи
9
Зохи
19
Каси
27
Кюизанс
10
Пайет
10
Пайет
27
Кюизанс
Сансон
8
Строотман
8
Строотман
Сансон
18
Гуйе
8
Сансон
8
Сансон
18
Гуйе
98
Жермен
10
Хауи
10
Хауи
98
Жермен
10
Товен
9
Бенедетто
9
Бенедетто
10
Товен
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
17
Бенжамен Бешич
ЦП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
17
Бенжамен Бешич
ЦП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Страсбур - Марсель
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Марсель
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+