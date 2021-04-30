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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 30 апреля 2021
Марсель
30.04.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
86'
Д. Бенедетто
73'
С. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Страсбур
Желтая карточка
П. Гуйе
90'
+4
Желтая карточка
А. Милик
90'
+3
90'
+1
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Ж. Беллегард
ГОЛ! 1:1!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Л. Энрике
86'
86'
Замена
М. Сиби
️️️️
Х. Диалло
85'
Желтая карточка
Х. Диалло
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Б. Камара
83'
Желтая карточка
П. Лирола
81'
76'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Ленар
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Митрович
Пас отдал
Д. Ленар
Замена
П. Гуйе
️️️️
В. Ронжье
58'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ю. Нагатомо
57'
Желтая карточка
В. Ронжье
55'
53'
Желтая карточка
Л. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Манданда
26
Балерди
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
5
Нагатомо
8
Камара
14
Лирола
21
Ронжье
10
Пайет
10
Товен
30
Милик
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
5
Коне
23
Митрович
24
Жилберт
14
Аолу
19
Каси
27
Беллегард
14
Ленар
13
Диалло
19
Ажорк
21
Ронжье
18
Гуйе
18
Гуйе
21
Ронжье
5
Нагатомо
11
Энрике
11
Энрике
5
Нагатомо
8
Камара
9
Бенедетто
9
Бенедетто
8
Камара
14
Ленар
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Ленар
13
Диалло
23
Сиби
23
Сиби
13
Диалло
27
Беллегард
80
Дьон
80
Дьон
27
Беллегард
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Марсель - Страсбур
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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