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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Марсель
Страсбур - Марсель: обзор матча 12 декабря 2021
Страсбур
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
63'
Б. Дьенг
82'
Д. Чалета-Цар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Марсель
86'
Замена
Л. Балерди
️️️️
В. Ронжье
82'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
Д. Пайет
79'
Замена
Жерсон
️️️️
Л. Энрике
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Л. Перрен
79'
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Каси
79'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
71'
Замена
К. Гамейро
️️️️
И. Сиссоко
71'
69'
Желтая карточка
М. Гендузи
66'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Б. Дьенг
65'
Замена
М. Гендузи
️️️️
П. Лирола
63'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дьенг
Пас отдал
Л. Энрике
Желтая карточка
Л. Ажорк
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
14
Луан Перес
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
24
Жилберт
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-2-1-2-1
13
Лопес
14
Лирола
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
11
Энрике
10
Пайет
9
Дьенг
19
Каси
14
Ленар
14
Ленар
19
Каси
28
Сиссоко
9
Гамейро
9
Гамейро
28
Сиссоко
5
Перрен
80
Дьон
80
Дьон
5
Перрен
21
Ронжье
26
Балерди
26
Балерди
21
Ронжье
11
Энрике
8
Жерсон
8
Жерсон
11
Энрике
14
Лирола
6
Гендузи
6
Гендузи
14
Лирола
9
Дьенг
7
Ундер
7
Ундер
9
Дьенг
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Страсбур - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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