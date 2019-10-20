Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 20 октября 2019
Марсель
20.10.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
3'
Б. Камара
90+4'
К. Строотман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Страсбур
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Строотман
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Л. Коне
78'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Желтая карточка
Д. Бенедетто
73'
Желтая карточка
Х. Сакаи
53'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
26'
ГОЛ! 1:0!
Б. Камара
Пас отдал
К. Строотман
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
21
Ронжье
8
Строотман
20
Лопес
28
Радоньич
9
Бенедетто
98
Жермен
3-3-2-1-1
26
Селс
19
Каси
3
Симакан
5
Коне
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
27
Беллегард
24
Фофана
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Марсель - Страсбур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Страсбур
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+