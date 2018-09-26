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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 26 сентября 2018
Марсель
26.09.2018, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 2
Завершен
Страсбур
41'
Д. Пайет (П)
44'
М. Сансон
90+1'
В. Жермен
27'
К. Лала
89'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Страсбур
ГОЛ! 3:2!
В. Жермен
Пас отдал
Х. Сакаи
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:2!
Н. Да Кошта
79'
Желтая карточка
Ж. Гримм
Желтая карточка
Л. Густаво
60'
Желтая карточка
М. Сансон
59'
Красная карточка
Ж. Амави
52'
Желтая карточка
Ф. Товен
50'
49'
Желтая карточка
Л. Кароль
ГОЛ! 2:1!
М. Сансон
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Пайет
41'
33'
Желтая карточка
А. Томассон
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Лала
Пас отдал
Б. Корнье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
2-2-3-2-1
30
Манданда
23
Амави
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
8
Строотман
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-2-3-1-1
26
Селс
19
Каси
18
Мартинес
23
Митрович
70
Лала
23
Кароль
8
Мартен
10
Корнье
6
Гримм
28
Томассон
35
Мотиба
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
28
Ибраима Сиссоко
ОП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Марсель - Страсбур
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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