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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 16 января 2018
Марсель
16.01.2018, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
79'
К. Н'Жи
87'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Страсбур
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
87'
83'
Желтая карточка
Ж. Мартен
ГОЛ! 1:0!
К. Н'Жи
79'
61'
Желтая карточка
Ж. Аолу
Желтая карточка
А. Рами
39'
30'
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Страсбур
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
4-1-1-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
5
Абденнур
70
Сарр
14
Густаво
8
Сансон
7
Окампос
10
Товен
98
Жермен
4-1-3-2
90
Окиджа
20
Фулкье
26
Коне
18
Мартинес
70
Лала
14
Аолу
17
Гонсалвеш
13
Сако
8
Мартен
13
Баокен
10
Да Кошта
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
11
Мартен Терье
ЛВ
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
12
Ландри Боннефо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Марсель - Страсбур
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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