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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Марсель
Страсбур - Марсель: обзор матча 03 мая 2019
Страсбур
03.05.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
65'
К. Лала
48'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Марсель
Желтая карточка
Л. Ажорк
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Лала
65'
64'
Желтая карточка
А. Рами
55'
Желтая карточка
К. Строотман
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Жермен
Пас отдал
Х. Сакаи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
3-3-2-2
26
Селс
19
Каси
5
Коне
23
Митрович
23
Кароль
28
Сиссоко
70
Лала
24
Фофана
8
Мартен
19
Ажорк
10
Да Кошта
3-2-2-1-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
23
Рами
8
Камара
14
Густаво
8
Строотман
20
Лопес
7
Окампос
45
Балотелли
98
Жермен
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Страсбур - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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