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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Марсель
Страсбур - Марсель: обзор матча 29 октября 2022
Страсбур
29.10.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
76'
Л. Мотиба
90+4'
К. Гамейро
8'
Б. Дьенг
35'
И. Каборе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Марсель
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
90'
+4
80'
Замена
А. Арит
️️️️
Б. Дьенг
Замена
К. Дагба
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
77'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Т. Делен
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мотиба
Пас отдал
Ж. Беллегард
76'
72'
Замена
Жерсон
️️️️
Д. Ундер
70'
Желтая карточка
Н. Тавареш
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Ж. Аолу
66'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Томассон
66'
65'
Замена
И. Туре
️️️️
С. Колашинац
52'
Желтая карточка
Б. Дьенг
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Х. Диалло
46'
46'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Ж. Верету
46'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Ж. Клосс
35'
ГОЛ! 0:2!
И. Каборе
Пас отдал
Ж. Клосс
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дьенг
Пас отдал
П. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
97
Луис Суарес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Ньямси
5
Перрен
23
Ле Марша
3
Делен
14
Аолу
18
Пьерр-Габриэль
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
9
Гамейро
3-2-2-2-1
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
26
Балерди
12
Каборе
23
Колашинац
17
Верету
6
Гендузи
7
Ундер
10
Пайет
9
Дьенг
18
Пьерр-Габриэль
2
Дагба
2
Дагба
18
Пьерр-Габриэль
3
Делен
14
Ленар
14
Ленар
3
Делен
28
Томассон
14
Прсич
14
Прсич
28
Томассон
14
Аолу
19
Ажорк
19
Ажорк
14
Аолу
13
Диалло
35
Мотиба
35
Мотиба
13
Диалло
92
Клосс
17
Тавареш
17
Тавареш
92
Клосс
23
Колашинац
95
Туре
95
Туре
23
Колашинац
17
Верету
21
Ронжье
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
8
Жерсон
8
Жерсон
7
Ундер
9
Дьенг
77
Арит
77
Арит
9
Дьенг
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Жульен Стефан
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
97
Луис Суарес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
97
Луис Суарес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Страсбур - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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