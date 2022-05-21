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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 21 мая 2022
Марсель
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
4 : 0
Завершен
Страсбур
32'
Жерсон
73'
Д. Ундер
89'
Жерсон
90+3'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Страсбур
ГОЛ! 4:0!
С. Бакамбу
90'
+3
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Арит
90'
+2
Замена
У. Таргаллин
️️️️
Д. Ундер
90'
+1
Замена
С. Бакамбу
️️️️
А. Милик
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Жерсон
Пас отдал
А. Милик
89'
Желтая карточка
П. Гуйе
86'
85'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
А. Томассон
85'
Замена
К. Фила
️️️️
А. Каси
75'
Желтая карточка
И. Сиссоко
ГОЛ! 2:0!
Д. Ундер
Пас отдал
А. Арит
73'
73'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Аолу
72'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
72'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
С. Прсич
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
34'
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
2-2-3-2-1
30
Манданда
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
18
Гуйе
21
Ронжье
8
Жерсон
6
Гендузи
77
Арит
7
Ундер
30
Милик
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Ньямси
5
Перрен
4
Джику
24
Жилберт
14
Аолу
19
Каси
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
7
Ундер
28
Таргаллин
28
Таргаллин
7
Ундер
77
Арит
11
Энрике
11
Энрике
77
Арит
30
Милик
94
Бакамбу
94
Бакамбу
30
Милик
19
Каси
4
Фила
4
Фила
19
Каси
14
Прсич
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Аолу
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Аолу
28
Томассон
70
Кандиль
70
Кандиль
28
Томассон
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
46
Айлан Беньяхия-Тани
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Марсель - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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