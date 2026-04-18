Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Марселя», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Марсель»