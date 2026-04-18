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  • «Лорьян» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Лорьян» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 16:50
Лорьян
18.04.2026, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
28' П. Кацерис 58' Б. Дьенг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лорьян
38
Ивон Мвого
(К) ВР
5
Бамо Мейте
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
44
Дарлин Йонгва
ЛП
62
Артур Авом
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
77
Панос Кацерис
ПП
10
Пабло Пажи
ЦФ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦФ
12
Бамба Дьенг
ЦФ
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
8
Химад Абделли
АП
20
Хамед Траоре
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
26
Билял Надир
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
78
Ange Lago
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
3-4-3
38
Мвого
5
Мейте
25
Файе
32
Аджей
44
Йонгва
62
Авом
8
Кадиу
77
Кацерис
12
Дьенг
17
Макенго
10
Пажи
3-1-3-3
12
Рульи
28
Павар
5
Балерди
33
Эмерсон
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
20
Траоре
14
Пайшао
9
Гуири
17
Обамеянг
8
Абделли
23
Хейбьерг
18
Вермерен
18
Вермерен
23
Хейбьерг
8
Абделли
26
Надир
26
Надир
8
Абделли
9
Гуири
11
Нванери
11
Нванери
9
Гуири
17
Обамеянг
70
70
17
Обамеянг
14
Пайшао
21
Веа
21
Веа
14
Пайшао
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лорьян
Точно не сыграют
Тео Ле Бри
АП
Мохамед Бамба
ЦФ
Арсен Куасси
ЛЗ
Монтассар Тальби
ЦЗ
Исаак Туре
ЦЗ
Марсель
Точно не сыграют
Наиф Агер
ЦЗ
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Факундо Медина
ЦЗ
Статистика матча Лорьян - Марсель
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
6
10
Офсайды
2
0
Количество передач
382
485
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
6
13
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.99
-0.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Марселя», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян»«Марсель»

«Лорьян» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Лорьян
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