18.04.2026, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лорьян
3-4-3
38
Мвого
5
Мейте
25
Файе
32
Аджей
44
Йонгва
62
Авом
8
Кадиу
77
Кацерис
12
Дьенг
17
Макенго
10
Пажи
3-1-3-3
12
Рульи
28
Павар
5
Балерди
33
Эмерсон
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
20
Траоре
14
Пайшао
9
Гуири
17
Обамеянг
8
Абделли
23
Хейбьерг
18
Вермерен
18
Вермерен
23
Хейбьерг
8
Абделли
26
Надир
26
Надир
8
Абделли
9
Гуири
11
Нванери
11
Нванери
9
Гуири
17
Обамеянг
70
70
17
Обамеянг
14
Пайшао
21
Веа
21
Веа
14
Пайшао
Остались в запасе
Лорьян
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лорьян
Точно не сыграют
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Лорьян - Марсель
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
6
10
Офсайды
2
0
Количество передач
382
485
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
6
13
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.99
-0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Марселя», 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Марсель»
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Источник: «Бомбардир»