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  • «Марсель» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Марсель» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 20:35
Марсель
26.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
66' П. Хейбьерг
88' Э. Ваи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
43
T. Mmadi
ЦП
42
Nouhoum Kamissoko
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Химад Абделли
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
90
Ange Lago
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
4-2-2-2
28
Рульи
33
Эмерсон
26
Балерди
2
Медина
28
Павар
6
Нади
48
Вермерен
23
Хейбьерг
23
Тимбер
7
Обамеянг
22
Веа
3-3-2-2
23
Диуф
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
3
Бар
6
Будауи
8
Сансон
50
Чо
11
Ваи
33
Эмерсон
43
43
33
Эмерсон
6
Нади
42
42
6
Нади
23
Тимбер
8
Абделли
8
Абделли
23
Тимбер
48
Вермерен
11
Гринвуд
11
Гринвуд
48
Вермерен
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
11
Ваи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
11
Ваи
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
50
Чо
26
Будаш
26
Будаш
50
Чо
99
Самед
9
Оморуйи
9
Оморуйи
99
Самед
Остались в запасе
Марсель
Ницца
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
90
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
39
Джибриль Кулибали
ЦП
23
Том Луше
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
90
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
39
Джибриль Кулибали
ЦП
23
Том Луше
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Клод Пюэль
Марсель
Точно не сыграют
Наиф Агер
ЦЗ
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Амин Гуири
ЦФ
Билял Надир
ЦП
Игор Пайшао
ЛВ
Хамед Траоре
АП
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Everton Pereira
ЦП
Статистика матча Марсель - Ницца
4
1
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
7
Офсайды
0
2
Количество передач
655
302
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.32
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ниццы», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Ницца»

«Марсель» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Марсель
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