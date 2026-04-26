26.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-2-2-2
28
Рульи
33
Эмерсон
26
Балерди
2
Медина
28
Павар
6
Нади
48
Вермерен
23
Хейбьерг
23
Тимбер
7
Обамеянг
22
Веа
3-3-2-2
23
Диуф
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
3
Бар
6
Будауи
8
Сансон
50
Чо
11
Ваи
33
Эмерсон
43
43
33
Эмерсон
6
Нади
42
42
6
Нади
23
Тимбер
8
Абделли
8
Абделли
23
Тимбер
48
Вермерен
11
Гринвуд
11
Гринвуд
48
Вермерен
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
11
Ваи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
11
Ваи
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
50
Чо
26
Будаш
26
Будаш
50
Чо
99
Самед
9
Оморуйи
9
Оморуйи
99
Самед
Остались в запасе
Марсель
Ницца
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
90
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
39
Джибриль Кулибали
ЦП
23
Том Луше
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
72
Hilan Hamzaoui Slimani
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
70
Ugo Lamare El Kadmiri
ЦФ
90
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
39
Джибриль Кулибали
ЦП
23
Том Луше
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Марсель - Ницца
4
1
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
7
Офсайды
0
2
Количество передач
655
302
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.32
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ниццы», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»