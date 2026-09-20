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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Фенербахче
Мэйсон Гринвуд
Статистика
€ 55 млн
Мэйсон Гринвуд - статистика
Фенербахче
1 октября 2001 (24)
#11 | Нападающий
Англия
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Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
8 : 0
20.09.2026
Эюпспор
1' - 90'
4, 80'
45'
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 90'
48'
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 2
30.08.2026
Фенербахче
1' - 64'
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Турция. Суперлига 2026/2027
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Команда
И
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К
Фенербахче
7
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 90'
48'
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 80'
28'
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче
1 : 1
18.08.2026
Лион
1' - 90'
47'
Лига чемпионов, 3 раунд
Штурм
0 : 1
11.08.2026
Фенербахче
1' - 63'
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
2 : 0
05.08.2026
Штурм
1' - 69'
45'
Лига чемпионов, 2 раунд
Гурник
1 : 1
29.07.2026
Фенербахче
46' - 90'
90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Фенербахче
1 : 0
21.07.2026
Гурник
83' - 90'
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