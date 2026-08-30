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  • «Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»

«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»

30 августа, 15:43
9

Актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о ситуации в клубе.

  • «Локомотив» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.
  • Впереди у «Локо» матч с «Балтикой» (6 сентября).
  • «Локо» выдал свой худший старт в истории чемпионата России.

– «Локомотив» в зоне вылета. Как смотрите на происходящее с позиции болельщика?

– С восторгом! Как на пожар. Дом горит – зрелище завораживающее. Подожгли, и ты смотришь: «Как красиво!» А потом понимаешь: дом-то твой. Были разные периоды у «Локомотива» – когда Сeмину пришлось его возвращать и так далее. Я понимаю, что происходит, но странно всe это. Только всe строится, команда появляется, болельщики ходят. А потом их как черти раздирают. Кого? Не знаю. Непонятно, кому предъявлять претензии, но хочется сказать: «Ребята, что вы делаете? Что дальше? Галактионова выгонять? А он ни при чeм».

Галактионов и весь тренерский штаб сейчас находятся в безвыходном положении, в тупике. А ребята стараются. С «Динамо» можно было сыграть вничью, можно было даже победить. Надо было ставить пенальти на Бакаеве, а в ворота «Локомотива» можно было и не ставить. Но это уже рассуждения болельщика, ерунда. А дело в консерватории.

«Локомотив» никогда не был должен игрокам, не задерживал зарплату. Филатов находил спонсоров, команда держалась, поэтому говорить, что денег не дали… Мне грустно, потому что я уже старый и могу не дождаться возрождения. А поражению от «Динамо» я даже не расстроился, хотя один раз даже шарфик забыл на трибуне.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (9)
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Красногорск_Фан
1788094274
Игру разобрал правильно. Но тогда уже надо вспомнить добрым словом что как раз ЮПС был убран неоднократно за то что НЕ ДАВАЛ разваливать команду и правильным местом считал 1 и победу в кубке. А Галактионов молчит и ходит в кассу. Цель быть вровень с плинтусом выполнена, контракт отработан. Не тренер-победитель. Бизнесмен. И я это сказал не сейчас а в первый год его работы когда он как иуда бросил клуб который под него был создан ТОЛЬКО за бОльшие деньги чем в предыдущем клубе.
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Кузьмич на трибуне
1788094553
Жаль, что такую команду опять хотят развалить.
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Цугундeр
1788094838
Прапорщик Тваринов. Из лазарета..
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bset
1788097848
Не понимаю этого злорадства. Нам надо вперед двигаться, друг друга обгонять. А у нас наоборот одна за другой команды на дно уходят, а мы и рады.
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Paulchess
1788098938
Понимаю Баринова, но мне такой стиль "боления" не близок.
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k611
1788099594
С фамилией и имя пишите, а то людей в заблуждение такими заголовками вводите...
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