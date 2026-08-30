«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»

Актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о ситуации в клубе.

«Локомотив» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.

Впереди у «Локо» матч с «Балтикой» (6 сентября).

«Локо» выдал свой худший старт в истории чемпионата России.

– «Локомотив» в зоне вылета. Как смотрите на происходящее с позиции болельщика?

– С восторгом! Как на пожар. Дом горит – зрелище завораживающее. Подожгли, и ты смотришь: «Как красиво!» А потом понимаешь: дом-то твой. Были разные периоды у «Локомотива» – когда Сeмину пришлось его возвращать и так далее. Я понимаю, что происходит, но странно всe это. Только всe строится, команда появляется, болельщики ходят. А потом их как черти раздирают. Кого? Не знаю. Непонятно, кому предъявлять претензии, но хочется сказать: «Ребята, что вы делаете? Что дальше? Галактионова выгонять? А он ни при чeм».

Галактионов и весь тренерский штаб сейчас находятся в безвыходном положении, в тупике. А ребята стараются. С «Динамо» можно было сыграть вничью, можно было даже победить. Надо было ставить пенальти на Бакаеве, а в ворота «Локомотива» можно было и не ставить. Но это уже рассуждения болельщика, ерунда. А дело в консерватории.

«Локомотив» никогда не был должен игрокам, не задерживал зарплату. Филатов находил спонсоров, команда держалась, поэтому говорить, что денег не дали… Мне грустно, потому что я уже старый и могу не дождаться возрождения. А поражению от «Динамо» я даже не расстроился, хотя один раз даже шарфик забыл на трибуне.