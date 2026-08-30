«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров на одну позицию.

Ранее клуб ограничивал число иностранцев в заявке пятью футболистами, тогда как в РПЛ с этого сезона допускается 12 легионеров в заявке.

Теперь «Локомотив» поднял внутреннее ограничение на одного игрока – до закрытия трансферного окна состав команды может пополнить еще один иностранец.