«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров на одну позицию.
Ранее клуб ограничивал число иностранцев в заявке пятью футболистами, тогда как в РПЛ с этого сезона допускается 12 легионеров в заявке.
Теперь «Локомотив» поднял внутреннее ограничение на одного игрока – до закрытия трансферного окна состав команды может пополнить еще один иностранец.
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Источник: «РБ Спорт»