«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото

Пресс-служба «Галатасарая» опубликовала фото после матча с «Гезтепе».

В центре кадра оказался российский новичок стамбульцев Алексей Батраков. Это был дебют футболиста.

Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился волевой победой его команды со счетом 3:2.

Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.

В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.

Фото: соцсети «Галатасарая»