Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова

Болельщики «Галатасарая» поделились впечатлениями от дебюта Алексея Батракова за турецкий клуб.
- Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.
- Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.
- В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.
После встречи аккаунт FutbolArena опубликовал комментарии фанатов на своей странице в соцсети X.
«Это всего лишь первый матч. Команда приспособится и добьется успеха».
«Он сыграл идеально».
«Он был довольно хорош для своего первого матча».
«Ему не все удавалось из-за волнения, но качество игры очень высокое».
Источник: «Чемпионат»