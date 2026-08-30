Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова

Болельщики «Галатасарая» поделились впечатлениями от дебюта Алексея Батракова за турецкий клуб.

Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.

Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.

В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.

После встречи аккаунт FutbolArena опубликовал комментарии фанатов на своей странице в соцсети X.

«Это всего лишь первый матч. Команда приспособится и добьется успеха».

«Он сыграл идеально».

«Он был довольно хорош для своего первого матча».

«Ему не все удавалось из-за волнения, но качество игры очень высокое».