Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового

«Локомотив» планирует завершить переход полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на следующей неделе.

Московский клуб договорился с петербуржцами об аренде футболиста на сезон с правом выкупа.

Контракт Мостового истекает летом 2027 года, при этом у игрока есть опция продления соглашения еще на один год. В случае активации этой опции полузащитник должен будет перейти в «Локомотив».