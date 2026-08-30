Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового

«Локомотив» планирует завершить переход полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на следующей неделе.
Московский клуб договорился с петербуржцами об аренде футболиста на сезон с правом выкупа.
Контракт Мостового истекает летом 2027 года, при этом у игрока есть опция продления соглашения еще на один год. В случае активации этой опции полузащитник должен будет перейти в «Локомотив».
- В текущем сезоне Мостовой провел три матча за «Зенит» – в чемпионате России, Кубке страны и Суперкубке.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Андрей – воспитанник «Локомотива».
Источник: «РБ Спорт»