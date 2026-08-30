Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков выложил русско-турецкий пост после дебюта.

Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.

Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.

В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.

«Особенный вечер. Первый матч за новый клуб и победа.

Продолжаем.

Özel bir akşam. Yeni kulüp için ilk maç ve zafer.

Devam ediyoruz», – написал Алексей.