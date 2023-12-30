«Барселона» готова отдать 10-й номер игроку, которого обвиняли в домашнем насилии

«Барселона» рассчитывает следующим летом усилить атаку.

Цель каталонского клуба – нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе».

«Барса» готова заплатить за скандального игрока 40 миллионов фунтов и отдать ему 10-й игровой номер, который ранее принадлежал Лионелю Месси.