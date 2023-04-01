Гринвуд провел переговоры с руководством «МЮ» – он больше года отстранен от работы с командой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам.

Об этом 21-летний футболист разговаривал с боссами клуба в последние недели.

Однако руководство «МЮ» не будет форсировать возвращение форварда, опасаясь, что его присутствие в составе может повлиять на результаты команды в финальной части сезона.

Гринвуд сможет возобновить работу с основным составом не раньше лета.