Гринвуд провел переговоры с руководством «МЮ» – он больше года отстранен от работы с командой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам.
Об этом 21-летний футболист разговаривал с боссами клуба в последние недели.
Однако руководство «МЮ» не будет форсировать возвращение форварда, опасаясь, что его присутствие в составе может повлиять на результаты команды в финальной части сезона.
Гринвуд сможет возобновить работу с основным составом не раньше лета.
- В январе 2022 года англичанина обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Гринвуд находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.
Источник: Daily Mail