Моуринью договаривается о трансфере в «Рому» игрока, которого хотели посадить за избиение девушки и принуждение к сексу

Физруку пора заканчивать.Севилья показала где его место.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в клубе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
Португалец, знакомый с игроком по работе в Манчестере, уже провел переговоры с Гринвудом и его отцом.
- В январе 2022 года англичанина обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Гринвуд находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.