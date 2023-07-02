Моуринью договаривается о трансфере в «Рому» игрока, которого хотели посадить за избиение девушки и принуждение к сексу

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в клубе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Португалец, знакомый с игроком по работе в Манчестере, уже провел переговоры с Гринвудом и его отцом.