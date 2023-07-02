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    • Моуринью договаривается о трансфере в «Рому» игрока, которого хотели посадить за избиение девушки и принуждение к сексу

    Моуринью договаривается о трансфере в «Рому» игрока, которого хотели посадить за избиение девушки и принуждение к сексу

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в клубе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

    Португалец, знакомый с игроком по работе в Манчестере, уже провел переговоры с Гринвудом и его отцом.

    • В январе 2022 года англичанина обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • Гринвуд находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.

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    Источник: The Sun

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    02.07.2023 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4355

      mutabor0992 6 часов назад

      Физруку пора заканчивать.Севилья показала где его место.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2637

      alefreddy 12 часов назад

      а еще есть Промес за очень хорошие деньги

      0
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