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    • Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»

    Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»

    В соцсетях распространились видео из трансляции матча 20-го тура Примеры «Хетафе»«Реал», на котором полузащитник «Реала» Джуд Беллингем во втором тайме якобы называет хавбека хозяев Мэйсона Гринвуда насильником.

    По данным Cadena SER, хозяева попросили делегата матча отметить это в протоколе, сообщает As со ссылкой на. «Хетафе» хочет, чтобы Ла Лига изучила этот эпизод и вынесла свое решение.

    • Матч закончился победой гостей со счетом 2:0.
    • Гринвуд провел на поле весь матч, а Беллингема заменили на 88-й минуте.
    • Ранее Гринвуда предъявляли обвинения в изнасиловании, но в начале февраля 2023 года они были сняты.

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    Источник: As

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    02.02.2024 12:47
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