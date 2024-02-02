Беллингем мог назвать Гринвуда насильником по ходу матча «Хетафе» — «Реал»

В соцсетях распространились видео из трансляции матча 20-го тура Примеры «Хетафе» – «Реал», на котором полузащитник «Реала» Джуд Беллингем во втором тайме якобы называет хавбека хозяев Мэйсона Гринвуда насильником.

По данным Cadena SER, хозяева попросили делегата матча отметить это в протоколе, сообщает As со ссылкой на. «Хетафе» хочет, чтобы Ла Лига изучила этот эпизод и вынесла свое решение.