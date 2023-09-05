Клуб Примеры представил Гринвуда, которого исключили из состава «МЮ»

Пацана собственного воспитанника так они поступили выгнали он уже извинился женился на этой девушке и малыш появился уже а они из этой истории такое шоу устроили с таким же успехом тогда сейчас надо 100 миллионого Антони выгнать надо че не выгоняют его он тоже так же подозревается уже из сборной выгнали че с клуба не выгоняют блин даже Мейсон он лучше на много и играет и больше пользеэы приносилчем этот выпендрожник антони пытается че то придумает в атаке его гасят и в контратаке голы привозит мю
Лишь бы этот клуб продали может новые владельцы больше уделяли бы внимание потом составу чем они
Кое как тен хаг в лч затащил этот мю но если и в этом году не затащит он то надо менять по любому
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд официально перешел в «Хетафе».
Испанский клуб представил 21-летнего футболиста в соцсетях. Гринвуд арендован до конца сезона.
- «Манчестер Юнайтед» решил прекратить сотрудничество с игроком по итогам разбирательства, касающегося обвинений в домашнем насилии.
- Игрок – воспитанник «МЮ».
- У «Хетафе» в первых 3 турах Примеры 4 очка.