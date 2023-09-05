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    • Клуб Примеры представил Гринвуда, которого исключили из состава «МЮ»

    Клуб Примеры представил Гринвуда, которого исключили из состава «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд официально перешел в «Хетафе».

    Испанский клуб представил 21-летнего футболиста в соцсетях. Гринвуд арендован до конца сезона.

    • «Манчестер Юнайтед» решил прекратить сотрудничество с игроком по итогам разбирательства, касающегося обвинений в домашнем насилии.
    • Игрок – воспитанник «МЮ».
    • У «Хетафе» в первых 3 турах Примеры 4 очка.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2023 09:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +575

      Damir07 5 сентября, 13:52

      Пацана собственного воспитанника так они поступили выгнали он уже извинился женился на этой девушке и малыш появился уже а они из этой истории такое шоу устроили с таким же успехом тогда сейчас надо 100 миллионого Антони выгнать надо че не выгоняют его он тоже так же подозревается уже из сборной выгнали че с клуба не выгоняют блин даже Мейсон он лучше на много и играет и больше пользеэы приносилчем этот выпендрожник антони пытается че то придумает в атаке его гасят и в контратаке голы привозит мю
      Лишь бы этот клуб продали может новые владельцы больше уделяли бы внимание потом составу чем они
      Кое как тен хаг в лч затащил этот мю но если и в этом году не затащит он то надо менять по любому

      0
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      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN > Damir07 5 сентября, 18:55

      Да маразматики потому что в руководстве

      1
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      Рейтинг: +575

      Damir07 5 сентября, 13:47

      Молодец пацан!!!!! Правильно докажи что они потеряли что бы локти себе кусали удачи тебе брат от души

      1
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      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN 5 сентября, 10:39

      Стыдно за руководство МЮ
      Удачи

      2
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      Рейтинг: +278

      Dos_Santos 5 сентября, 10:08

      Аренда - это грамотно. Надеюсь вернется в состав Юнайтед

      0
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      Рейтинг: +153

      Not angry fan > Dos_Santos 5 сентября, 19:41

      Та там девки такой вой подняли, капец полный! Это жена его должна была пойти к ним и уломать их, чтобы не выгоняли кормильца.
      Вообще, бабы - дуры! У меня родственник служил в лётном полку в Петрозаводске. Служил себе, всё в шоколаде было, пока жёнушка родная не пошла и не накатала телегу, что он, типа, с лётчиками квасит. Ну, и отправили его с понижением в звании в "Малую жоподыровку" с концами!..
      Надеюсь, у Мэйсона лучше судьба сложится.

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