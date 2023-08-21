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    • «МЮ» подвел итоги внутреннего расследования по делу Гринвуда: клуб определился с его будущим

    «МЮ» подвел итоги внутреннего расследования по делу Гринвуда: клуб определился с его будущим

    «Манчестер Юнайтед» завершил внутреннее расследование по делу нападающего Мэйсона Гринвуда. Он покинет английский клуб.

    • «МЮ» исключил Гринвуда из состава в январе 2022 года.
    • Футболиста обвинила в изнасиловании его девушка Хэрриет Робсон.
    • Позже Робсон родила ребенка от Мэйсона, а с игрока сняли обвинения.

    «На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что размещенные в интернете материалы не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, в которых первоначально был обвинен.

    При этом, как сегодня публично признает Мэйсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность.

    Все участники процесса, включая Мэйсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд».

    Теперь мы будем работать с Мэйсоном с целью достижения этого результата», – говорится в заявлении на сайте «МЮ».

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    Источник: сайт «МЮ»

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    Сегодня, 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1405

      mama1991 1 час назад

      клоунада по иврапейски))))))) ща этот куколд живет со своей тянкой)))))) дегенераты.

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