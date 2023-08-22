Гринвуд получил предложения от трех клубов: его исключили из состава «МЮ»

Стало известно, где может продолжить карьеру английский нападающий Мэйсон Гринвуд.

«Манчестер Юнайтед» решил прекратить сотрудничество с игроком по итогам разбирательства, касающегося обвинений в домашнем насилии.

21-летнему форварду поступили предложения из трех стран:

Если Гринвуд согласится уехать в Саудовскую Аравию в клуб Стивена Джеррарда, то сможет зарабатывать 10 миллионов фунтов в год.

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