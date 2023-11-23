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    13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2024 году

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует продолжать чистку состава в следующем году.

    В ближайшие два трансферных окна – в январе и летом 2024-го – клуб АПЛ может расстаться с 13 футболистами:

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    Источник: Mirror

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2052

      Artemka444 25 минут назад

      И тренера как за одно

      0
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      Рейтинг: +226

      ugc-gaming 3 часа назад

      "сгорел сарай, гори и хата", так чтоли?

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