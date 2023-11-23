13 игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в 2024 году

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует продолжать чистку состава в следующем году.
В ближайшие два трансферных окна – в январе и летом 2024-го – клуб АПЛ может расстаться с 13 футболистами:
- Джейдон Санчо
- Мэйсон Гринвуд
- Донни ван де Бек
- Антони Марсьяль
- Джонни Эванс
- Том Хитон
- Альваро Фернандес
- Брендон Уильямс
- Шол Шутир
- Уилл Фиш
- Джо Хагилл
- Софиан Амрабат
- Серхио Регилон
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Источник: Mirror