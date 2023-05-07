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    Гринвуд может оказаться в «Ювентусе»

    У нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда появляются варианты продолжения карьеры.

    Воспользоваться неопределенностью вокруг игрока хочет «Ювентус». Туринцы готовы подписать Гринвуда летом. Речь идет об аренде.

    • В январе 2022 года англичанина обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • Гринвуд находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.

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    Источник: The Sun

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    07.05.2023 13:12
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