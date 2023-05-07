Гринвуд может оказаться в «Ювентусе»

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда появляются варианты продолжения карьеры.
Воспользоваться неопределенностью вокруг игрока хочет «Ювентус». Туринцы готовы подписать Гринвуда летом. Речь идет об аренде.
- В январе 2022 года англичанина обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Гринвуд находился под следствием более года, но в начале февраля он был полностью оправдан.
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Источник: The Sun