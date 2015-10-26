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    Гард может возглавить «Астон Виллу»

    «Астон Виллу» может возглавить экс-тренер «Лиона» Реми Гард. Бирмингемский клуб уже вступил в переговоры с французом и даже успел получить по нему консультацию у наставника «Арсенала» Арсена Венгера.

    Гард был главным тренером «Лиона» в период с 2011 по 2014 годы. За это время он пополнил коллекцию трофеев «ткачей» кубком и суперкубком страны.

    В числе остальных претендентов на освободившуюся вакансию называются Дэвид Мойес, Брендан Роджерс и Найджел Пирсон. Напомним, что Тим Шервуд, возглавлявший «Виллу», покинул свой пост вчера по инициативе руководства. В данный момент команда находится под руководством Кевина Макдональда.

    По прошествии 10-ти туров, «львы» плетутся в хвосте турнирной таблицы, имея в своем активе всего четыре очка и уступив при этом в последних шести матчах.

    Источник: Skysports

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    26.10.2015 15:40
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