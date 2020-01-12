Пирсон – первый английский тренер в АПЛ с 2012 года, выигравший из 15 матчей не менее 11

В 22-м туре АПЛ «Уотфорд» в гостях разгромил «Борнмут» (3:0). Главный тренер Найджел Пирсон из своих последних 15 встреч в чемпионате Англии выиграл 11.

Пирсон стал первым английским тренером в АПЛ с 2012 года, сумевшим на дистанции из 15 матчей выиграть не менее 11. Восемь лет назад такой отметки достиг менеджер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп.