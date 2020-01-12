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  • Пирсон – первый английский тренер в АПЛ с 2012 года, выигравший из 15 матчей не менее 11

Пирсон – первый английский тренер в АПЛ с 2012 года, выигравший из 15 матчей не менее 11

12 января 2020, 19:57

В 22-м туре АПЛ «Уотфорд» в гостях разгромил «Борнмут» (3:0). Главный тренер Найджел Пирсон из своих последних 15 встреч в чемпионате Англии выиграл 11.

Пирсон стал первым английским тренером в АПЛ с 2012 года, сумевшим на дистанции из 15 матчей выиграть не менее 11. Восемь лет назад такой отметки достиг менеджер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп.

  • Пирсон – третий тренер «Уотфорда» в нынешнем сезоне.
  • «Уотфорд» покинул зону вылета.
  • Последний клуб Пирсона в АПЛ – «Лестер» (до 2015 года).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Уотфорд Пирсон Найджел
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