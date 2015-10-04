Адвокат может покинуть «Сандерленд»

Владелец «Сандерленда» Эллис Шорт приступил к поиску нового главного тренера команды на случай увольнения Дика Адвоката. Сообщается, что вместе с Адвокатом «Сандерленд», скорее всего, покинет и спортивный директор клуба Ли Конгертон. Голландец разочарован вложениями американского миллардера в команду на протяжении летнего трансферного периода.

Претендентами на должность наставника «черных котов» называют Найджела Пирсона (экс-«Лестер») и главного тренера «Бернли» Шона Дайша.

Напомним, после восьми туров чемпионата Англии «Сандерленд» занимает в таблице предпоследнее место.