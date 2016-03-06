На пост наставника «Ньюкасла» претендуют Мойес, Роджерс, Пирсон и Бенитес

Руководство «Ньюкасла» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Стива Макларена. Потенциальной заменой ему может стать экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес.

В списке кандидатов на кресло главного тренера «сорок» также фигурируют Брендан Роджерс и Найджел Пирсон.

Отмечается, что возможность поработать в Англии вызывает интерес у бывшего главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса, который в свое время тренировал «Ливерпуль» и добился с ним определенных успехов.

«Ньюкасл» по прошествии 28-ти туров располагается на 19 строке в таблице, имея 24 очка в активе.