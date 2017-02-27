Пирсон — главный претендент на должность тренера «Лестера»

Экс-главный тренер «Лестера» Найджел Пирсон близок к возвращению на должность. Считается, что на кандидатуре 53-летнего англичанина настаивают игроки клуба.

Специалист возглавлял «лис» с 2011-го по 2015-й год.

Преемником Пирсона стал Клаудио Раньери, выигравший с командой английскую Премьер-лигу в сезоне-2015/16. Итальянец был уволен спустя девять месяцев после завоевания золотых медалей чемпионата из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

Сегодня «Лестер» примет «Ливерпуль» в рамках 26-го тура лиги. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.