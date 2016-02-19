Пирсон: «Лестер» выиграет АПЛ, и основу этого успеха заложил я»

Экс-главный тренер "Лестера" Найджел Пирсон уверен, что его бывшие подопечные выиграют чемпионат Англии в этом сезоне.

"Они выиграют. Думаю, они выиграют АПЛ, потому что не отвлекаются на шумиху вокруг них.

"Лестер" находится там, где находится, потому что проводит фантастический сезон, а тренер работает умело и гибко, а также потому, что раньше там работал человек, который принимал трудные решения, когда это было необходимо.

Я знаю, что проделал основную работу для того, чтобы они находились в своем нынешнем положении", – сказал Пирсон.