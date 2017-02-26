Ведущие футболисты «Лестера» настаивают на возвращении Пирсона в клуб

На этой неделе с поста главного тренера «Лестера» был уволен Клаудио Раньери. Позже появилась информация, что на это решение повлияли ведущие игроки клуба. Теперь эта же группа футболистов выступает за назначение новым главным тренером команды Найджела Пирсона. 53-летний специалист уже работал в клубе с 2011 по 2015 год.

Кандидатура Пирсона входит в шорт-лист руководства «Лестера». Он добивался с командой в сезоне-2013/14 победы в Чемпионшипе, а в следующем сезоне занял 14-е место в Премьер-лиге.