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Англия. Чемпионшип
Команды
Рексхэм
Состав
€ 79 млн
Рексхэм - состав команды
Рексхэм
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Рэйскурс Граунд
Сайт:
http://www.wrexhamafc.co.uk/
Тренер:
Фил Паркинсон
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Паттерсон Энтони
Вра
26
€ 8 млн
21
Уорд Дэнни
Вра
33
€ 0.6 млн
25
Бертон Каллум
Вра
30
€ 0.1 млн
2
Дойл Каллум
Защ
22
€ 12 млн
3
Экоми Жак
Защ
23
€ 9 млн
12
Каборе Исса
Защ
25
€ 4 млн
26
Винер Зак
Защ
29
€ 3 млн
13
Кэкачей Либерато
Защ
25
€ 2.5 млн
6
Уорролл Джо
Защ
29
€ 2 млн
5
Хайам Доминик
Защ
30
€ 2 млн
30
Daniel Imray
Защ
-
4
Max Cleworth
Защ
-
34
Aaron James
Защ
-
18
Шиф Бен
Пол
28
€ 7 млн
27
О'Брайен Льюис
Пол
27
€ 6 млн
14
Томасон Джордж
Пол
25
€ 2.5 млн
8
Уайтмэн Бен
Пол
30
€ 2 млн
10
Виндасс Джош
Пол
32
€ 1 млн
20
Рэтбоун Оливер
Пол
29
€ 0.8 млн
37
Джеймс Мэттью
Пол
35
€ 0.2 млн
15
George Dobson
Пол
-
11
Bailey-Tye Cadamarteri
Пол
-
33
Бродхед Натан
Нап
28
€ 7 млн
17
О'Харе Каллум
Нап
28
€ 5 млн
47
Лонгман Райан
Нап
25
€ 2.5 млн
19
Мур Киффер
Нап
34
€ 1.3 млн
28
Смит Сэм
Нап
28
€ 1.2 млн
16
Родригес Джей
Нап
37
€ 0.2 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 6
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