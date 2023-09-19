Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Антверпн», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристинсен, Кунде, Гави, де Йонг, Гюндоган, Феликс, Рафинья, Левандовски.

Главный тренер: Хави

«Антверпн»: Бутес, Вейндал, Алдервейрелд, Батай, Эккеленкамп, Кулибали, Баликвиша, Вермерен, Кейта, Муджа, Янссен.

Главный тренер: Марк ван Боммел

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Антверпн»