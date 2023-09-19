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    • «Барселона» – «Антверпн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    «Барселона» – «Антверпн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Антверпн», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Барселона»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристинсен, Кунде, Гави, де Йонг, Гюндоган, Феликс, Ямал, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    «Антверпн»: Бутес, Лат, Алдервейрелд, Батай, Кулибали, Эккеленкамп, Кейта, Вермерен, Баликвиша, Муджа, Янссен.

    Главный тренер: Марк ван Боммел

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Антверпн»

    • Барселона-Антверпн смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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