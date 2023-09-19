Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Антверпн», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Барселона»: тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристинсен, Кунде, Гави, де Йонг, Гюндоган, Феликс, Рафинья, Левандовски.
Главный тренер: Хави
«Антверпн»: Бутес, Вейндал, Алдервейрелд, Батай, Эккеленкамп, Кулибали, Баликвиша, Вермерен, Кейта, Муджа, Янссен.
Главный тренер: Марк ван Боммел
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Антверпн»
- Матч можно посмотреть на «Спортбокс» или «НТВ Плюс».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»