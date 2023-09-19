Лига чемпионов. «Барса» разгромила «Антверпен» (5:0) с дублем Феликса, «Шахтер» проиграл «Порту» (1:3)

Завершились матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
«Барселона» победила «Антверпен» на своем поле со счетом 5:0. Дубль оформил Жоау Феликс.
«Шахтер» проиграл «Порту» со счетом 1:3.
Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур
Барселона (Испания) – Антверпен (Бельгия) – 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Феликс, 11; 2:0 – Левандовски, 19; 3:0 – Батай (автогол), 22; 4:0 – Гави, 54; 5:0 – Феликс, 50.
Шахтер (Украина) – Порту (Португалия) – 1:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Галено, 8; 1:1 – Келси, 13; 1:2 – Голено, 15; 1:3 – Тареми, 29.
Источник: «Бомбардир»