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    • Лига чемпионов. «Барса» разгромила «Антверпен» (5:0) с дублем Феликса, «Шахтер» проиграл «Порту» (1:3)

    Лига чемпионов. «Барса» разгромила «Антверпен» (5:0) с дублем Феликса, «Шахтер» проиграл «Порту» (1:3)

    Завершились матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

    «Барселона» победила «Антверпен» на своем поле со счетом 5:0. Дубль оформил Жоау Феликс.

    «Шахтер» проиграл «Порту» со счетом 1:3.

    Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур

    Барселона (Испания) – Антверпен (Бельгия) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Феликс, 11; 2:0 – Левандовски, 19; 3:0 – Батай (автогол), 22; 4:0 – Гави, 54; 5:0 – Феликс, 50.

    Шахтер (Украина) – Порту (Португалия) – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Галено, 8; 1:1 – Келси, 13; 1:2 – Голено, 15; 1:3 – Тареми, 29.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2023 23:58
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