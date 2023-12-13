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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Шахтер
Порту - Шахтер: обзор матча 13 декабря 2023
Порту
13.12.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
5 : 3
Завершен
Шахтер
9'
Галено
43'
Галено
62'
М. Тареми
75'
Пепе
82'
Ф. Консейсау
29'
Д. Сикан
72'
С. Эустакиу (АГ)
88'
Эгиналдо
Матч
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Коэффициенты
Протокол Порту - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
В. Бондарь
90'
Желтая карточка
Е. Назарина
88'
ГОЛ! 5:3!
Эгиналдо
Пас отдал
Т. Степаненко
Замена
И. Хайме
️️️️
Галено
88'
85'
Замена
Эгиналдо
️️️️
А. Зубков
85'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Бондаренко
ГОЛ! 5:2!
Ф. Консейсау
82'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Эустакиу
81'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Эванилсон
81'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Х. Санчес
76'
ГОЛ! 4:2!
Пепе
Пас отдал
Галено
75'
73'
Замена
К. Келси
️️️️
Я. Ракицкий
72'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
С. Эустакиу
ГОЛ! 3:1!
М. Тареми
Пас отдал
Галено
62'
54'
Желтая карточка
Г. Судаков
ГОЛ! 2:1!
Галено
43'
Желтая карточка
К. Рамос
30'
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сикан
Пас отдал
А. Зубков
ГОЛ! 1:0!
Галено
Пас отдал
Эванилсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
13
Галено
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
27
Тарас Степаненко
(К)
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
12
Сануси
15
Кардосо
3
Пепе
3
Санчес
22
Варела
46
Эустакиу
11
Пепе
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
4-1-1-3-1
31
Ризнык
12
Гочолеишвили
44
Ракицкий
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
19
Бондаренко
14
Сикан
3
Санчес
17
Мариу
17
Мариу
3
Санчес
46
Эустакиу
8
Груйич
8
Груйич
46
Эустакиу
13
Галено
24
Хайме
24
Хайме
13
Галено
9
Эванилсон
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Эванилсон
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
21
Зубков
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
21
Зубков
44
Ракицкий
19
Келси
19
Келси
44
Ракицкий
Остались в запасе
Порту
Шахтер
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
13
Педро Энрике
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Порту - Шахтер
2
3
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
8
6
Количество передач
221
270
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.01
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Драгау
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