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Антверпен
Новости
€ 42 млн
Антверпен - новости команды
Антверпен
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Босейлстадион
Сайт:
http://royalantwerpfc.be/
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Таблица
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Фото
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Три кандидата на замену Тедеско в сборной Бельгии
2025.01.11 13:51
1
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия Д» нацелились на бельгийского вратаря
2024.12.28 11:34
Алдервейрелд раскрыл причину ухода из сборной Бельгии
2024.11.18 21:21
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
2024.08.25 15:43
Фото
«Севилья» бесплатно подписала экс-вингера ЦСКА
2024.06.17 16:16
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
2024.04.24 13:20
8
Ибрагимович хочет, чтобы его бывший одноклубник возглавил «Милан»
2024.04.20 11:11
3
Фото
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
2024.01.26 21:00
Фото
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
2024.01.22 13:45
3
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
2023.12.14 13:03
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
2023.12.14 00:56
Трансляция
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
2023.12.13 11:05
Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)
2023.11.28 22:39
Трансляция
«Шахтер» – «Антверпен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2023
2023.11.28 18:24
Лига чемпионов. «Милан» победил «ПСЖ» (2:1), «Порту» сильнее «Антверпена» (2:0)
2023.11.08 00:58
УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ
2023.10.05 18:02
8
Лига чемпионов. «Шахтер» добился волевой победы над чемпионом Бельгии (3:2), «Атлетико» – над чемпионом Нидерландов (3:2)
2023.10.04 21:47
Глава российских судей назначен на матч украинской команды в ЛЧ: как такое возможно?
2023.10.02 19:23
1
Только один игрок дебютировал в ЛЧ раньше Ямаля из «Барселоны»
2023.09.20 01:27
Лига чемпионов. «Барса» разгромила «Антверпен» (5:0) с дублем Феликса, «Шахтер» проиграл «Порту» (1:3)
2023.09.19 23:58
Видео
Обзор матча «Барселона» – «Антверпн»: голы и лучшие моменты (видео)
2023.09.19 23:55
Третий футболист в истории забил 100 голов в еврокубках
2023.09.19 23:29
1
Трансляция
«Барселона» – «Антверпн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023
2023.09.19 21:55
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Антверпн»: 1 тур Лиги Чемпионов
2023.09.19 20:56
1
2
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