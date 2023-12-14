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    • Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф

    Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф

    «Барселона» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграла в Бельгии «Антверпену». У каталонцев второе поражение подряд, но команда досрочно вышла в плей-офф.

    В другой встрече группы «Порту» обыграл «Шахтер» и вышел в плей-офф. Команда из УПЛ выступит в весенней стадии Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    Антверпен (Бельгия) – Барселона (Испания) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вермерен, 2; 1:1 – Ферран, 35; 2:1 – Янссен, 56; 2:2 – Гиу, 90+1; 3:2 – Иленихена, 90+2.

    Порту (Португалия) – Шахтер (Украина) – 5:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Галено, 9; 1:1 – Сикан, 29; 2:1 – Галено, 43; 3:1 – Тареми, 62; 3:2 – Эуштакиу, 73 (в свои ворота); 4:2 – Пепе, 76; 5:2 – Консейсау, 82; 5:3 – Эгиналдо, 88.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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