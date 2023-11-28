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    • Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)

    Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)

    Завершились два первых матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Домашние победы одержали «Шахтер» и «Лацио».

    Украинцы выиграли у «Антверпена», а итальянцы – у «Селтика».

    Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур

    Лацио (Италия) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 82; 2:0 – Иммобиле, 85.

    Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

    Шахтер (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Матвиенко, 12.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3076

      Suvorov71 34 минуты назад

      Да, смотрел игру играют одни свои, я грузин не считаю, вот это подход развития своих игроков, в отличие от наших смазных во всех командах, а потому украина будет везде представлять своих и будет высокий уровень

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