Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Антверпен» (1:0), «Лацио» обыграл «Селтик» (2:0)

Да, смотрел игру играют одни свои, я грузин не считаю, вот это подход развития своих игроков, в отличие от наших смазных во всех командах, а потому украина будет везде представлять своих и будет высокий уровень
Завершились два первых матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Домашние победы одержали «Шахтер» и «Лацио».
Украинцы выиграли у «Антверпена», а итальянцы – у «Селтика».
Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
Лацио (Италия) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Иммобиле, 82; 2:0 – Иммобиле, 85.
Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур
Шахтер (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Матвиенко, 12.