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Шахтер - Антверпен

28.11.2023, Вторник, 20:45 мск Лига чемпионов, 5 тур Шахтер - Антверпен
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа H
2 тур
4 октября, среда 19:45 Антверпен Шахтер
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